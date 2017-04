1 / 9

Ivanka Trump zu Besuch in Berlin

Ivanka Trump zu Besuch in Deutschland: Die Tochter des US-Präsidenten ist am Dienstag nach Berlin gekommen, um an einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen teilzunehmen. Ziel der Veranstalter ist, Frauen in eine bessere wirtschaftliche Lage zu versetzen, ihnen mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen sowie eine größere Beteiligung am Unternehmertum zu ermöglichen. Trump trifft dabei auch Bundeskanzlerin Merkel – und das nicht zum ersten Mal.

Foto: REUTERS