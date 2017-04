Angela Merkel und Ivanka Trump bei Gipfel zur Stärkung von Frauen

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt gemeinsam mit der Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, an diesem Dienstag in Berlin an einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen teil. Ziel der Veranstalter ist, Frauen in eine bessere wirtschaftliche Lage zu versetzen, ihnen mehr Chancen auf dem...