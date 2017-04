Le Pen erzielt bestes Front-National-Ergebnis aller Zeiten

Paris Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat in der ersten Runde der Präsidentenwahl nach Zahl der Stimmen das beste Ergebnis in der Geschichte ihrer Front National erzielt. Nach fast vollständiger Auszählung stimmten mehr als 7,6 Millionen Franzosen für Le Pen, wie das Innenministerium bekanntgab. Le Pen lag am frühen Morgen bei 21,4 Prozent auf Platz zwei hinter dem sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron, der auf 23,8 Prozent kommt. Die entscheidende Stichwahl findet am 7. Mai statt.

