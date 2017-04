Die Baustellen des nächsten französischen Präsidenten

Selten steht eine französische Präsidentschaftswahl derart im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit wie dieses Mal. Die erste Runde ist mit dem Urnengang am Sonntag vorbei. Wer in die Stichwahl am 7. Mai kommt, stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest. Doch die Bürde, die auf dem...