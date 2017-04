Emmanuel Macron hat einen Vorteil: Er weckt Hoffnungen

In Frankreich ist am Sonntag eine für ganz Europa wichtige Vorentscheidung im Ringen um den Élysée-Palast gefallen. Der unabhängige Pro-Europäer Emmanuel Macron hat trotz seiner Jugend den Sprung in das Stichwahlduell am 7. Mai geschafft. Dass er in zwei Wochen den Sack zumachen und seine...