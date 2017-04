Das sind die wichtigsten Kandidaten der Frankreich-Wahl

Die letzten Umfragen lassen ein enges Rennen vermuten: Am Sonntag entscheiden die Franzosen, welche beiden Kandidaten in die Stichwahl um das Präsidentenamt am 7. Mai gehen. In jüngsten Umfragen liegen die vier führenden Kandidaten noch drei bis vier Prozentpunkte auseinander. Am wahrscheinlichsten...