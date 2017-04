1 / 10

Demonstrationen gegen AfD-Parteitag

Die Demonstrationen zum AfD-Bundesparteitag in Köln blieben bis Samstagnachmittag weitestgehend friedlich. Eindrücke von den Protesten. Teilnehmer der Demonstration gegen den Bundesparteitag der AfD zogen unter dem Motto "Wir stellen uns quer" am 22.04.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) durch die Stadt.

Foto: dpa