Demonstranten vor Kölner Dom parodieren Frauke Petry, Björn Höcke und Co

Einen Tag vor dem AfD-Bundesparteitag in Köln haben sich Demonstranten mit ersten kleineren Protestaktionen gegen die Partei in Stellung gebracht. Mitglieder der Bewegung Avaaz postierten sich am Freitagmorgen vor dem Kölner Dom – maskiert als AfD-Politiker Frauke Petry, Björn Höcke, Alexander...