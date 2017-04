Terror bis Arbeitslosigkeit: Das sind die Knackpunkte der Frankreich-Wahl

Wenn die Franzosen am kommenden Sonntag an die Wahlurnen gehen, steht viel auf dem Spiel. Die hohen Umfragewerte für die EU-feindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen machen die Präsidentschaftswahl zu einer Abstimmung über Frankreichs Platz in Europa. Die jüngste Umfrage sieht den Sozialliberalen...