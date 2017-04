Rauswurf von TV-Moderator Bill O’Reilly trifft Donald Trump

Am Ende konnte ihm auch der Papst nicht mehr helfen. Bill O’Reilly, beim rechtspopulistischen Kabelsender Fox News Quotenbringer Nr.1 und seit 15 Jahren der einflussreichste Meinungsbildner im US-Fernsehen, ist gefeuert.Der 67-Jährige wird nach seinem Urlaub, der ihn am Mittwoch in den Vatikan nach...