Vor dem Parteitag braucht die AfD eine Alternative für Petry

Eine Deutschlandfahne mit Bügelfalten auf weißer Raufasertapete, daneben ein Plakat der AfD mit einem Anti-Euro-Spruch – das war der Hintergrund, den Frauke Petry für einen ungewöhnlichen Schritt wählte. Wenige Tage vor dem großen Parteitag am Wochenende in Köln verkündete die Parteichefin am...