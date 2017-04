Grüne rutschen in Umfragen ab auf nur noch 6 Prozent

Die Grünen verlieren Umfragen zufolge in Deutschland an Boden. Sie kommen nur noch auf sechs Prozent, wie zwei am Mittwoch veröffentlichte Umfragen ergeben. Das ist der schlechteste Wert seit August 2002, wie aus dem „Stern“-RTL-Wahltrend hervorgeht, den das Meinungsforschungsinstitut Forsa erhebt....