Darum ist die Sozialwahl 2017 für Versicherte wichtig

52 Millionen Versicherte erhalten in Kürze Post von der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Darin werden sie aufgerufen, an der Sozialwahl teilzunehmen und die Selbstverwaltung zu wählen. „Es ist gut, wenn die, die die Beiträge zahlen, also Versicherte und Arbeitgeber, die Rentenversicherung...