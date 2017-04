Nicolás Maduro schickt Militär auf die Straße und bewaffnet Milizen

Für den Mittwoch hat Venezuelas Opposition zu einer landesweiten Massenkundgebung gegen Präsident Nicolás Maduro aufgerufen, und der Staatschef gießt noch mehr Öl ins Feuer. Er kündigte am Montag an, die Streitkräfte in ganz Venezuela auf die Straßen zu schicken. Im Beisein der militärischen...