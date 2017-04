Minister: Terrorverdächtige planten Anschlag vor Wahl

Paris Zwei in Südfrankreich festgenommene Terrorverdächtige haben nach den Worten von Innenminister Matthias Fekl einen Anschlag unmittelbar vor der Präsidentenwahl geplant. Es handele sich um "radikalisierte Männer" - diese Formulierung wird in Frankreich in der Regel für Islamisten benutzt. Fekl sagte, am Festnahmeort Marseille gebe es Durchsuchungen. Nähere Angaben machte er mit Hinweis auf Anti-Terrorermittlungen nicht. Die festgenommenen Männer seien 1987 und 1993 geboren. Zur Absicherung der Präsidentenwahl am werden über 50 000 Polizisten und Gendarmen eingesetzt.

