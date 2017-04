Nordkorea-Krise: USA sichern Japan Bündnistreue zu

Tokio Die USA haben Japan vor dem Hintergrund des Konflikts um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm Bündnistreue zugesichert. US-Vizepräsident Mike Pence sagte bei seinem Besuch in Tokio gegenüber Japans Ministerpräsident Shinzo Abe, die USA verstünden Japans ernste Sicherheitslage und stünden "100 Prozent" hinter ihrem Partner. Abe wiederum äußerte seine Unterstützung für die Haltung von US-Präsident Donald Trump, dass in Bezug auf Nordkorea alle Optionen auf dem Tisch lägen. Pence hatte zuvor in Südkorea erklärt, die Politik der "strategischen Geduld" gegenüber Pjöngjang sei "vorbei".

