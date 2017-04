Wahlendspurt: Le Pen macht Stimmung gegen Massen-Einwanderung

Paris Wenige Tage vor der französischen Präsidentenwahl hat die Rechtsaußen-Kandidatin Marine Le Pen gegen "massive Einwanderung" Stimmung gemacht. "Meine erste Maßnahme als Präsidentin der Republik wird es sein, Frankreich die Grenzen zurückzugeben", sagte die Chefin der rechtspopulistischen Front National vor tausenden Anhängern in Paris. Le Pen führt zusammen mit dem sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron die Umfragen für die erste Wahlrunde am kommenden Sonntag an. Macron warb für ein "zuversichtliches Frankreich". Er vertritt im Gegensatz zu Le Pen eine pro-europäischen Kurs.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder