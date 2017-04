Erdogan sieht sich als Sieger

Ankara Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das "Ja"-Lager trotz Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung zum Sieger des Referendums erklärt. Das Volk habe eine "historische Entscheidung" getroffen. Seine "erste Aufgabe" werde sein, die Wiedereinführung der Todesstrafe auf die Tagesordnung zu setzen, kündigte der Präsident in Istanbul vor begeisterten Anhängern an. Nach inoffiziellen Angaben staatlicher Medien lag der "Ja"-Anteil nach Auszählung von 99,45 Prozent der Stimmen bei 51,37 Prozent. Die türkische Opposition will den Ausgang des Referendums anfechten.

