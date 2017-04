Istanbul Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat das "Ja"-Lager zum Sieger des Referendums über ein Präsidialsystem in der Türkei erklärt. Das Volk habe eine "historische Entscheidung" getroffen und der Verfassungsänderung zugestimmt, sagte Erdogan am Abend in Istanbul.

