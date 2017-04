Papst stellt Leidende in den Mittelpunkt des Osterfests

Rom Bei den diesjährigen Osterfeierlichkeiten hat Papst Franziskus die allgegenwärtige Last und den Schmerz von Flüchtlingen, Migranten, Ausgebeuteten und Kriegsopfern in den Mittelpunkt gestellt. In seiner Predigt während der Osternacht im Petersdom erinnerte er an diejenigen, "die in der Gesellschaft den Schmerz des Elends, der Ausbeutung und des Menschenhandels spüren, die Verachtung erfahren, weil sie immigriert sind, heimatlos ohne Heim und Familie". In dem Gottesdienst am Ostersamstag wird im Vatikan der Auferstehung Christi gedacht.

