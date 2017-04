Karlsruhe: Noch keine Einschätzung zum angeblichen Bekennerschreiben

Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft gibt noch keine Einschätzung ab zum neuen angeblichen Bekennerschreiben nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Man prüfe noch, hieß es in Karlsruhe. Die Mail mit rechtsextremistischem Inhalt war beim Berliner "Tagesspiegel" eingegangen. Der anonyme Verfasser bezieht sich auf Adolf Hitler, hetzt gegen "Multi Kulti" und droht mit einem weiteren Angriff. Nach dem Anschlag am Dienstag waren am Tatort drei gleichlautende Bekennerschreiben mit islamistischen Bezügen entdeckt worden. Es wird bezweifelt, dass diese von Islamisten stammen.

