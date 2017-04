Droht ein Krieg zwischen Nordkorea und den USA?

Wer in der südkoreanischen Zehn-Millionen-Metropole Seoul eine Schutzeinrichtung sucht, wird meist schnell fündig. Die U-Bahnstationen sind so tief in die Erde gebaut, dass sie der Bevölkerung im Fall eines Kriegs mit dem kommunistischen Nordkorea als Zufluchtsort dienen sollen. Seoul ist nur 40...