Erhebliche Zweifel an islamistischen BVB-Bekennerschreiben

Das Bombenattentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund stellt die Sicherheitsbehörden vor Rätsel. Wiewohl in alle Richtungen ermittelt wird, rückt – nach den Islamisten – zunehmend die rechte Szene in den Fokus.Beim Bundesligaspiel am Samstag in Dortmund will die Polizei demonstrativ...