Anti-IS-Koalition trifft eigene Verbündete: Laut USA 18 Tote

Ein Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in einem zerstörten Gebäude bei Al-Tabka. Die Einheiten haben dieses Areal westlich der IS-Hochburg Al-Rakka vom IS zurückerobert. 18 Soldaten sind dort offenbar Opfer eines Angriffs geworden, der dem IS galt. Foto: RODI SAID / REUTERS