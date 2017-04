Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich „nie mit Terror abfinden“

Syrien-Krise, Terrorgefahr, der Atomstreit mit Nordkorea – und gleichzeitig geht das Super-Wahljahr in seine heiße Phase. Der Alltag von Kanzlerin Angela Merkel ist in diesen Tagen weit von Routine entfernt. Unsere Berliner Redaktion traf die CDU-Vorsitzende – kurz vor dem Anschlag in Dortmund – im...