Wahlbeobachter: Nein-Lager in der Türkei wird behindert

Die Gegner der Verfassungsänderung in der Türkei sind bei ihrem Wahlkampf laut OSZE erheblichen Behinderungen ausgesetzt. Der Leiter der OSZE-Wahlbeobachtermission in der Türkei, Michael Link, nannte in der „Welt“ die unter dem Ausnahmezustand nach dem Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres...