„You’ll never walk alone“: BVB-Fans geben sich unerschrocken

Selten war nach einem Spiel so kurz vor dem Spiel. Es ist der Tag nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund und vor der verschobenen Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem AS Monaco. 22 Stunden sind vergangen, in denen erste Anflüge von Angst geschrumpft sind zu leichten...