Erste Russland-Reise von Rex Tillerson bringt keine Annährung

Gleich zu Beginn war die Stimmung geladen. „Wer hat Ihnen Manieren beigebracht?“, herrschte der russische Außenminister Sergej Lawrow amerikanische Journalisten an, die ihn vor dem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson mit Fragen bestürmten.Der Antrittsbesuch Tillersons am Mittwoch in...