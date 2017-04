Boko Haram macht immer mehr Kinder zu Selbstmordattentätern

Die nigerianische Terrormiliz Boko Haram missbraucht nach Unicef-Angaben immer mehr Kinder als Selbstmordattentäter. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres seien in der Tschadsee-Region 27 Mädchen und Jungen als Sprengstoff-Attentäter in den Tod geschickt worden, hieß es in einem am Mittwoch...