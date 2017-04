New York Der UN-Sicherheitsrat will voraussichtlich heute erneut über eine Resolution zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien abstimmen. Das teilte der Sprecher der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York mit. Die Aussichten der Abstimmung waren allerdings unklar. Zuvor waren mehrere Anläufe, auf den vermuteten Gasangriff mit etwa 80 Toten mit einer Resolutionen zu reagieren, in dem höchsten UN-Gremium gescheitert.

