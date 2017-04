Vier Kinder beim Spielen mit Mörser in Afghanistan getötet

Beim Spielen mit einem Mörser-Geschoss sind in der nordafghanischen Provinz Kundus vier Kinder getötet worden. Das sagte am Dienstag Polizeisprecher Mafusullah Akbari. Sieben Kinder seien verletzt worden. Die in einem Feld herumliegende Munition sei im Dorf Kasaban im Bezirk Tschardara explodiert....