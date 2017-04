Zeitung: Obama kommt zum Evangelischen Kirchentag

München Der frühere US-Präsident Barack Obama kommt nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" im Mai zum Evangelischen Kirchentag nach Deutschland. Er werde bei der Abschlussveranstaltung in Berlin anlässlich des diesjährigen Reformationsjubiläums eine Rede halten, schreibt das Blatt unter Berufung auf Kirchenkreise. Obama gehörte früher einer christlichen Kirchengemeinde in Chicago an und soll während seiner Amtszeit regelmäßig die Bibel zu Rate gezogen haben.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder