Malala Yousafzai wird Friedensbotschafterin der UN

Die pakistanische Bildungsaktivistin Malala Yousafzai ist neue Friedensbotschafterin der Vereinten Nationen. Die 19-jährige Friedensnobelpreisträgerin sollte am Montag in New York offiziell von UN-Generalsekretär António Guterres eingeführt werden. Sie sei die jüngste Friedensbotschafterin der UN...