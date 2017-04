Experte: Europa muss mit mehr Terror-Anschlägen rechnen

Berlin Nach Ansicht des Terrorismus-Experten Peter Neumann muss sich Europa auf mehr Anschläge einstellen. Er glaube, dass der IS mehr und mehr versuchen werde, die Anhänger im Westen zu aktivieren, sagte der Wissenschaftler im ZDF. Die Behörden seien zwar gut verbreitet auf die Terrorgefahr, aber es könne immer noch viel mehr getan werden. So brauche es im Kampf gegen islamistische Gefährder "einen konkreten, integrierten, systematischen Ansatz zur Prävention". Neumann ist Leiter des internationalen Zentrums zur Erforschung von Radikalisierung am King's College in London.

