Bio-Produkte sollen Essen in Kantinen und Mensas verbessern

Zwölf Uhr mittags in Deutschland: Millionen Kinder essen in der Kita oder in der Schulmensa, zahllose Erwachsene brechen zum Mittagessen in die Kantine auf, Zehntausende Bewohner von Seniorenheimen sind auf dem Weg in den Speiseraum. Viele werden dort von Caterern beliefert – die oft mit wenig Geld...