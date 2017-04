BKA-Chef Münch fordert europäische Polizeibehörde

Berlin Angesichts zunehmender Terrorgefahren hat BKA-Chef Holger Münch den Aufbau einer europäischen Polizeibehörde gefordert. Man brauche eine starke zentrale Koordination, sagte Münch der "Bild am Sonntag". In einem Europa ohne Binnengrenzen müsse auch die Polizei eng und grenzüberschreitend zusammenarbeiten können. Die Vernetzung der polizeilichen Systeme in Europa sei dringend zu verbessern. Man müsse innerhalb Europas polizeiliche Daten so austauschen können, als wäre man eine Nation.

