In Deutschland endet Abstimmung über Präsidialsystem in der Türkei

Berlin Eine Woche vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei endet heute Abend die Abstimmung der in Deutschland registrierten türkischen Wähler. Sie können bereits seit zwei Wochen über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem abstimmen. Der Urnengang in Deutschland wird von den türkischen Generalkonsulaten organisiert. Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. In Deutschland sind mehr als 1,4 Millionen türkische Wähler registriert.