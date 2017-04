Trump informiert Kongress offiziell über Syrien-Aktion

Washington US-Präsident Donald Trump hat den Kongress offiziell über den US-Militärschlag gegen einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien in der Nacht zum Freitag informiert. In einem Schreiben betonte Trump erneut, Ziel sei es gewesen, die Fähigkeit des syrischen Militärs zu weiteren Chemiewaffenangriffen zu verringern und die syrische Führung davon abzuschrecken, ein weiteres Mal solche Waffen einzusetzen. Er habe im "vitalen Interesse der nationalen Sicherheit und Außenpolitik" der USA gehandelt. "Die USA werden zusätzliche Schritte ergreifen, so wie es nötig und angemessen ist."

