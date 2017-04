Stockholm Für die Opfer des Lkw-Anschlags in Stockholm soll es übermorgen eine Gedenkfeier und eine landesweite Schweigeminute geben. Das kündigte Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven an, nachdem er einen Strauß roter Rosen in der Nähe des Tatorts niedergelegt hatte. In der Einkaufsstraße war gestern ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast, vier Menschen wurden getötet. Ein Mann, den die Polizei später festgenommen hat, steht unter Terrorverdacht.

