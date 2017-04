Merkel und Hollande: "Assad trägt alleinige Verantwortung" Deutschland und Frankreich fordern die internationale Staatengemeinschaft nach dem US-Angriff in Syrien auf, sich geschlossen für einen politischen Übergang in dem Bürgerkriegsland einzusetzen. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freit...