UN-Resolution soll Giftgasangriff in Syrien verurteilen

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem der mutmaßliche Giftgasangriff in Syrien verurteilt und rasch aufgeklärt werden soll. Am Dienstag waren Aktivisten zufolge mindestens 72 Menschen getötet worden, darunter 20 Kinder. Wie die...