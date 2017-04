Die Welt ist entsetzt über den Giftgas-Angriff in Syrien

Während die Vereinten Nationen auf der Syrienkonferenz in Brüssel an die Welt appellierten, mehr Gelder für Flüchtlinge und den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen, griffen Kampfflugzeuge am Dienstag früh in der Provinz Idlib das Städtchen Khan Sheikhoun mit Giftgasgranaten an und töteten...