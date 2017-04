Steinmeier spricht vor dem EU-Parlament

Straßburg Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute das Europäische Parlament in Straßburg. Es ist nach seinem Antrittsbesuch in Paris die zweite Auslandsreise des neuen Bundespräsidenten nach seinem Amtsantritt am 19. März. Vor den Abgeordneten des EU-Parlaments wird er eine Rede halten und sich dabei voraussichtlich auch mit dem Brexit und den populistischen Strömungen in Europa auseinandersetzen. Auch Gespräche mit Parlamentspräsident Antonio Tajani und mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sind geplant.

