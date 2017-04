Trump spendet Gehalt an National Park Service

Washington US-Präsident Donald Trump hat sein Gehalt aus den ersten Monaten im Amt an den National Park Service gespendet. Das sagte sein Sprecher in Washington. Es handelt sich demnach um rund 78 333 US-Dollar aus dem ersten Quartal. Das sind umgerechnet etwa 73 466 Euro. Der National Park Service ist eine Bundesbehörde, die dem Innenministerium untersteht. Sie schützt die 59 Nationalparks in den USA. Insgesamt verwaltet der Service mehr als 400 Anlagen - dazu zählen historische Parks, Monumente, Gedenkstätten und Reservate.