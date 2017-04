Türkische Unternehmen verunsichert vor dem Referendum

Der Gesprächspartner wirkt nervös. Immer wieder sieht er sich um. Wir sitzen in einem betriebsamen Bistro am Rand des Taksim-Platzes. „Meinen Namen möchte ich auf keinen Fall in der Zeitung lesen“, sagt der Mann eindringlich. Das war seine Bedingung für das Treffen. Er möchte Mehmet genannt werden,...