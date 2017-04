Bombe am Bonner Bahnhof: Urteil erwartet

Düsseldorf Im Terrorprozess um eine Bombe am Bonner Hauptbahnhof und ein mutmaßliches Mordkomplott von Islamisten soll heute das Urteil verkündet werden. Die Bundesanwaltschaft hat für den Hauptangeklagten Marco G. lebenslange Haft beantragt. Für die drei übrigen Angeklagten fordert sie Strafen zwischen 11 und 14 Jahren Gefängnis. Am 10. Dezember 2012 war ein Sprengsatz an Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs entdeckt worden. Im März 2013 soll ein Mordkommando auf dem Weg zu einem rechtsradikalen Politiker in Leverkusen gewesen sein. Es wurde von der Polizei gestoppt.

