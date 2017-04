Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnet EU als „Kreuzritter-Allianz“

Zwei Wochen vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erneut scharfe Kritik an Europa geäußert und die EU als „Kreuzritter-Allianz“ bezeichnet.„Versteht Ihr, warum sie die Türkei seit 54 Jahren nicht in die EU aufnehmen?“, fragte Erdogan am Sonntag bei...