SPD-Vize Olaf Scholz gegen Koalition mit der Linken

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Olaf Scholz hat seine Partei vor einer Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl gewarnt. „Wer in Deutschland regieren will, muss vorher beweisen, dass er dazu in der Lage ist“, sagte Hamburgs Regierungschef unserer Redaktion.Nur wer ein klares...