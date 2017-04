Linke-Chef Riexinger greift Schulz an

Berlin Linke-Chef Bernd Riexinger hat dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz vorgeworfen, es mit seinem Eintreten für mehr Gerechtigkeit nicht ernst zu meinen. "Was Herr Schulz sagt, hat nichts mit Hartz IV und Langzeitarbeitslosen zu tun", sagte Riexinger auf einer Landesvertreterversammlung der Linken in Berlin. Auch spreche Schulz nicht über die Reichen. Mehr Gerechtigkeit in Deutschland sei nur durch Umverteilung von oben nach unten zu erreichen, nicht zuletzt durch eine Vermögensteuer.