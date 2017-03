Mannheim SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit bekräftigt. Bei einer SPD-Veranstaltung in Mannheim warb er nachdrücklich für gleiche Löhne für Frauen und Männer in Deutschland und forderte ein soziales Europa. "Der Kampf für Gerechtigkeit ist kein nationaler Kampf. Wir brauchen ein soziales und besseres Europa", sagte Schulz in einer Festrede zum 150-jährigen Bestehen der Mannheimer SPD.

